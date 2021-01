Killzone: sito ufficiale chiuso, la serie perde alcune funzioni online

Guerrilla Games ha chiuso definitivamente il sito ufficiale di Killzone: non è più quindi possibile accedervi. Ora, l'indirizzo internet del sito di Killzone rimanda in modo automatico a PlayStation.com: il team olandese ha incluso un breve messaggio. "Il sito ufficiale del franchise Killzone è stato chiuso. D'ora in poi, i visitatori di Killzone.com saranno reindirizzati a PlayStation.com".

Inoltre, Guerrilla spiega che questo cambiamento non ha alcun effetto sulle modalità multigiocatore online, sulle statistiche giocatori o sui dati delle classifiche per Killzone Mercenary e Killzone Shadow Fall. Purtroppo, però, all'interno di Killzone Shadow Fall non sarà più possibile creare od organizzare clan: Guerrilla Games si scusa per l'inconveniente.

Infine, il team di sviluppo olandese ringrazia i molti fan e visitatori che hanno seguito Killzone nel corso degli anni con entusiasmo e regolare supporto. Questa scelta sembra mettere definitivamente una pietra sopra la saga. È possibile che la società abbia un piano a lungo termine per la serie e che un nuovo sito di Killzone spunti "dal nulla" prima o poi, ma per il momento abbiamo il sospetto che sia meglio non sperare troppo.

Guerrilla Games è concentrata attualmente su Horizon Forbidden West, seguito diretto di Horizon Zero Dawn (il quale ha ricevuto un DLC, chiamato Frozen Wilds). Questa nuova saga, dedicata alla guerriera Aloy, ha ottenuto un enorme successo e il primo capitolo è stato scelto anche "portabandiera" Sony su PC, diventando il primo gioco esclusivo PS4 pubblicato da Sony Interactive Entertainment a essere rilasciato anche su computer.

Vi segnaliamo infine che Digital Foundry ha analizzato la conferenza di presentazione di PlayStation 3 all'E3 del 2005, la stessa in cui venne mostrato il celebre filmato falso di Killzone 2.