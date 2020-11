The Last of Us, la serie TV in onda insieme all'ultima stagione di The Walking Dead?

La serie televisiva di The Last of Us potrebbe andare in onda contemporaneamente all'ultima stagione di The Walking Dead: ciò darebbe senz'altro vita a una sfida interessante ma anche rischiosa per i due show.

Confermata di recente da HBO, che ha dato il via alla produzione, la serie TV di The Last of Us potrebbe fare il proprio debutto nel corso del 2022, appunto la stessa finestra immaginata per la conclusione di The Walking Dead.

"Penso ci sia spazio per tutti, con gli zombie e i vari modi di raccontare questo tipo di storie", ha dichiarato Scott Gimple, chief content officer di The Walking Dead. "Guarderò entrambe le serie e spero che lo faccia un sacco di gente."

Ad ogni modo, non è ancora confermato che i due show si sfideranno: la situazione è in divenire e i piani possono ancora essere modificati in maniera conveniente per entrambe le produzioni.

C'è tuttavia poco margine di manovra per The Walking Dead, che con l'undicesima stagione e i suoi 24 episodi chiuderà i battenti, ma ha già subito un ritardo produttivo per via della pandemia e difficilmente verrà rinviata ulteriormente.