The Last of Us: HBO dà il via alla produzione della serie TV, con Naughty Dog e Sony

Ecco la notizia che molti fan di The Last of Us stavano aspettando: dopo aver analizzato il progetto, HBO dà il via ufficialmente alla produzione della serie TV basata sul capolavoro di Naughty Dog. La fedeltà con la storia originale sarà garantita dal director del gioco Neil Druckmann che parteciperà, assieme a Craig Mazin, celebre per aver creato Chernobyl, alla scrittura e alla produzione dello show.

Anche Naughty Dog e PlayStation saranno coinvolte nella produzione dello show. Nel ruolo di executive producer saranno coinvolti Carolyn Strauss (che ha lavorato per HBO a "Chernobyl" e "Game of Thrones") e Evan Wells di Naughty Dog. Chiudono il gruppo Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions.

Francesca Orsi, Executive Vice President di HBO commentando la notizia ha detto: "Craig e Neil sono due visionari . Con loro al timone, insieme all'incomparabile Carolyn Strauss, questa serie sarà amata sia dai fan più accaniti di The Last of Us sia da coloro che si avvicineranno alla serie per la prima volta. Siamo lieti di collaborare con Naughty Dog, Word Games, Sony e PlayStation per adattare questa storia epica e potentemente coinvolgente."

Vi ricordiamo che la serie TV di The Last of Us non seguirà direttamente le vicende del videogioco, ma dovrebbe raccontare delle storie parallele che aiuteranno a comprendere meglio la storia di Naughty Dog e a colmare alcuni buchi narrativi.

Cosa ne pensate di questo team?