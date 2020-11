PS5: il logo Sony sul Dualsense è sfalsato e manda ai matti un director di Far Cry 6

Il game design director di Far Cry 6 Ted Timmins si è reso protagonista di un simpatico siparietto su Twitter. Ha, infatti, notato che il logo Sony stampato sulla parte inferiore del suo nuovo controller di PS5, il Dualsense, è leggermente sfalsato rispetto alla presa USB-c. Un dettaglio minimo, inutile per i più, ma che lo sta mandando ai matti.

Sembra che questo difetto di stampa sia abbastanza comune, ma finora nessuno aveva espresso il proprio disagio in maniera divertente, come invece ha fatto il game design director di Far Cry 6 Ted Timmins. Probabilmente finora erano tutti concentrati sulle caratteristiche innovative del controller e non hanno notato questo dettaglio.

Timmins, invece, lo ha fatto e da quel momento la sua vita non è più stata la stessa. "Questo controller di PS5 ha il logo SONY circa 1mm spostato sulla sinistra e inclinato di circa 1 grado e mi sta dando fastidio più di quanto dovrebbe," ha scritto sul social network. E poi ha aggiunto per sdrammatizzare ulteriormente: "Sono anche disponibile per cene nelle quali posso fornire argomenti di discussione migliore di questo."

La reazione dei suoi follower, però, è stata unanime: sono in tanti che stanno andando fuori di testa per questo dettaglio. La risposta che meglio racchiude quello che Sony ha creato (ovviamente inconsapevolmente) con questo minimo errore è riassunta nel celebre meme de Il Cavaliere Oscuro: "Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo.."

Avete notato questo dettaglio? Adesso anche voi non riuscite più a togliervelo dalla testa?