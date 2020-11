Cyberpunk 2077 PC: requisiti ufficiali aggiornati con ray tracing, nuovo video RTX

Cyberpunk 2077 in versione PC ha ottenuto un sostanzioso aggiornamento per quanto riguarda i requisiti hardware ufficiali, che sono stati aggiornati anche con l'aggiunta delle specifiche relative all'uso del ray tracing su piattaforma Windows.

Come abbiamo rilevato in precedenza, i requisiti minimi appaiono decisamente abbordabili, ma ovviamente bisognerà vedere quale sia la resa in questi termini, sicuramente lontana dal massimo potenziale esprimibile dal nuovo gioco di CD Projekt RED. In ogni caso, è buona cosa il fatto che sia così scalabile da consentire l'accesso anche a chi non ha proprio l'ultimo ritrovato della tecnologia come PC.

In sostanza, gli sviluppatori hanno aggiunto i requisiti per le impostazioni grafiche "Alte" e "Ultra", oltre a tre configurazioni possibili per i tre step previsti sul ray tracing, per il massimo della completezza. Riportiamo dunque tutte le informazioni qui sotto.

Cyberpunk 2077 - configurazione minima