Cyberpunk 2077 sarà disponibile su GeFroce Now al lancio

Nvidia ha annunciato attraverso un nuovo trailer che Cyberpunk 2077 sarà disponibile al lancio del 19 novembre attraverso GeForce Now. In altre parole, coloro che acquisteranno il gioco di CD Projekt RED su PC potranno sfruttare i server e le macchine di Nvidia per giocare a CP2077 al massimo delle sue capacità su computer e dispositivi mobile decisamente meno performanti rispetto a quelli necessari per raggiungere i 4K e gli effetti RTX.

A differenza di Project xCloud o Stadia, altra piattaforma sulla quale Cyberpunk 2077 arriverà al lancio, su GeForce Now non acquisterete direttamente i giochi o non utilizzerete quelli inclusi nel vostro abbonamento, ma potrete utilizzare i software compatibili che compaiono nella vostra libreria di Steam o GOG.

In questo modo, tutti coloro che compreranno Cyberpunk 2077 il 19 novembre avranno modo di giocarlo in 4K e RTX attivato anche su PC e Mac poco performanti, oltre che su telefono. Tutto dipenderà dalla connessione e dall'abbonamento sottoscritto con Nvidia.

Ricordiamo che GeForce Now è disponibile in due versioni: quella gratuita consente di giocare un numero limitato di ore al giorno con inserimenti pubblicitari. Quella a pagamento toglie questi limiti e consente di giocare senza interruzioni.

Avete mai provato GeForce Now? Lo testerete con Cyberpunk 2077 o preferite una versione saldamente installata sui vostri SSD? Sapete che il gioco potrebbe occupare ben due Blu-ray Disc?