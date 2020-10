Cyberpunk 2077 su Google Stadia con le versioni Xbox One, X|S, Ps4, PS5 e PC

A margine del Night City Wire di stasera, CD Projekt Red ha diffuso una notizia che sicuramente farà piacere a tutti gli utenti Google Stadia. Cyberpunk 2077, l'attesissimo gioco di ruolo futuristico, arriverà su Google Stadia il 19 novembre 2020, ovvero assieme alle versioni Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PS5 e PC.

A questo indirizzo è possibile prenotare Cyberpunk 2077 per Stadia.

Nella serata di oggi lo studio polacco ha pubblicato il trailer cinematico The Diner, che introduce alle atmosfere di Cyberpunk 2077 e la partnership con Porsche 911 Turbo, ma ha anche svelato che una delle versioni più chiacchierate del gioco, ovvero la versione per Google Stadia, arriverà assieme a tutte le altre.

"Enorme per scala e portata, Cyberpunk 2077 è il nostro gioco più ambizioso fino ad oggi. È umiliante vedere quante persone non vedono l'ora di giocarci e vogliamo renderlo possibile al maggior numero di giocatori possibile il 19 novembre, quando il gioco verrà lanciato. La versione Stadia consentirà ai giocatori di saltare a Night City pochi secondi dopo che il gioco si sblocca per giocare in tutto il mondo senza bisogno di download", ha affermato Michał Nowakowski, SVP Business Development, CD Projekt.

"CD Projekt Red è noto per lo sviluppo di alcuni dei giochi più grandi e migliori mai creati e Cyberpunk 2077 sarà sicuramente il gioco più atteso degli ultimi anni. Siamo entusiasti di annunciare che Cyberpunk 2077 sarà disponibile su Stadia 19 novembre. Cyberpunk 2077 su Stadia consentirà ai giocatori di giocare sui loro schermi preferiti e non dovranno mai aspettare un download o un'installazione per entrare ed esplorare le profondità di Night City", ha dichiarato Shanna Preve, Managing Director, Stadia Partnerships.

Tutti coloro che acquisteranno il gioco tramite lo Stadia Store riceveranno un set di gadget digitali a tema Cyberpunk 2077. Questi includono la colonna sonora originale del gioco, il booklet artistico, il sourcebook originale di Cyberpunk 2020 e il fumetto Cyberpunk 2077: Your Voice, oltre a una serie di sfondi per desktop e dispositivi mobili.