Cyberpunk 2077 potrebbe arrivare su due Blu-ray Disc

Il file di installazione di Cyberpunk 2077 potrebbe essere enorme. Da un'immagine della copertina del gioco postata su NeoGaf, infatti, si legge chiaramente che la versione fisica del nuovo GdR di CD Projekt RED sarà stampata su ben due Blu-ray Disc.

L'immagine della copertina polacca di Cyberpunk 2077 postata online, se si rivelasse vera, dice chiaramente che all'interno della confezione (in questo caso Xbox One) sono contenuti due dischi. Molto probabilmente non bisognerà fare un cambio di disco durante il gioco come in passato, ma i due dischi serviranno semplicemente per installare l'enorme mole di dati necessaria a contenere tutto Cyberpunk 2077. Poi basterà tenere il disco 1 nella console per poter giocare senza interruzioni.

Avere il gioco su due dischi, però, non vi eviterà di dover scaricare decine di GB di dati che saranno necessari per aggiornare Cyberpunk 2077 alla versione più recente, così da sistemare i bug che emergeranno nel frattempo e soprattutto per aggiornare il gioco alle versioni Xbox Series X e S e PS5 quando sarà disponibile l'upgrade gratuito.

