Cyberpunk 2077: aggiornamento gratuito anche su PS5, online solo nel 2022

Cyberpunk 2077 sarà aggiornato gratuitamente anche su PS5, mentre la modalità online non arriverà prima del 2022. A dirlo è stata CD Projekt Red stessa a margine dell'annuncio del rinvio del lancio del gioco al 19 novembre 2020, nel corso di una teleconferenza con alcuni analisti.

Stando alle parole di Michał Nowakowski, uno dei dirigenti di CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 online non ce la farà a uscire nel 2021, ma sarà probabilmente rinviato all'anno successivo o a quello dopo ancora, in caso di ulteriori ritardi.

Riguardo alle versioni next-gen, ossia PS5 e Xbox Series X, il loro lancio sarà dilazionato in proporzione al ritardo della nuova data d'uscita delle versioni PC, Xbox One e PS4. Purtroppo non c'erano date prima e non ci sono date ora, quindi è difficile indicare a quanto corrisponda questo posticipo.

Comunque sia ci sono ottime notizie per i futuri possessori di PS5, visto che riceveranno gratuitamente l'aggiornamento alla versione next-gen come su Xbox Series X. Come già detto la conferma è stata data durante la conferenza e, successivamente, è stata ribadita al sito polacco Polygamia.

Per l'occasione di è parlato anche dei DLC di Cyberpunk 2077, che in teoria dovrebbero essere delle grosse espansioni come quelle avute da The Witcher 3: Wild Hunt. Il primo dovrebbe arrivare nel 2021. Purtroppo non si sa niente sui suoi contenuti o su di una potenziale data di lancio.