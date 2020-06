Crash Bandicoot 4: It’s About Time per PS4 e Xbox One classificato a Taiwan

La Taiwan Digital Game Rating Committee ha classificato Crash Bandicoot 4: It's About Time per PS4 e Xbox One. Si tratta di un nuovo capitolo della serie sviluppato da Toys for Bob, gli stessi della Spyro Reignited Trilogy.

Activision non ha ancora ufficializzato l'annuncio, ma a questo punto le possibilità che sia tutto falso diventano remotissime, visto che le informazioni arrivano da un ente istituzionale che difficilmente si mette a fare scherzi.

La pagina con la classificazione di Crash Bandicoot 4: It's About Time contiene anche una breve e sommaria descrizione del gioco:

"Siamo nel 1998 e Crash si sta rilassando esplorando la sua isola, quand'ecco che in una grotta trova nascosta una maschera misteriosa, Lani-Loli. Si tratta di una della Maschere Quantiche e pare che conosca Aku-Aku, la maschera amica di Crash. Con il riapparire delle Maschere Quantiche l'apertura di un Quantum Rift accanto ai nostri eroi, la decisione è inevitabile e coraggiosamente affronteranno i pericoli di epoche e dimensioni differenti per fermare i cattivi."

Giusto ieri Activision aveva anticipato l'annuncio di Crash Bandicoot 4: It's About Time inviando alla stampa un puzzle da 200 pezzi con disegnata una nuova maschera, vista per la prima volta in un video promozionale di PS4 di novembre 2019.