The Last of Us 2: il trailer con le citazioni della stampa ci ricorda che è disponibile da oggi

The Last of Us 2 è finalmente disponibile in tutto il mondo, come ci ricorda il classico trailer con le citazioni della stampa, ovviamente tutte positive. Purtroppo nel video non ci sono nuove sequenze di gioco, quindi vi dovrete accontentare di rivedere quelle che già si conoscono, sempre che non stiate già giocando.

In effetti che ci fate ancora qui? Non vi siete ancora avventati sul gioco? In questi ultimi mesi si è creata un'attesa spasmodica intorno a The Last of Us 2, vuoi per la qualità mostrata da Naughty Dog, vuoi per alcuni incresciosi fatti che lo hanno riguardato, come alcuni rigurgiti sessisti dovuti ad alcuni leak e alla sessualità di Ellie, la protagonista.

Comunque sia ormai ci siamo e le polemiche saranno spazzate via dalla qualità e dalle vendite del gioco, che i preordini vogliono già elevatissime. Se volete più informazioni in merito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Last of Us 2 o uno dei numerosi speciali usciti negli ultimi giorni per accompagnare il lancio. Prima di lasciarvi vi ricordiamo, come se ce ne fosse bisogno, che The Last of Us 2 è un titolo esclusivo per PS4.