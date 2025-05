Hai finito la seconda stagione ma vuoi sapere come va a finire? The Last of Us Parte 2 è scontatissimo su Amazon

Oggi, su Amazon, è disponibile una promozione molto allettante e interessante: si tratta di un'offerta lampo che prevede un maxi sconto attivo del 44% sulla versione PS4 di The Last of Us Parte 2, il prezzo finale d'acquisto è di 19,99€ . Acquistalo tramite questo link oppure sfrutta il box sottostante. Hai appena finito la prima parte della seconda stagione della serie dedicata all'opera di Naughty Dog e non hai voglia di aspettare per sapere come va a finire? Questa promozione potrebbe fare al caso tuo.

The Last of Us Parte 2: gameplay, storia e... offerta!

The Last of Us Parte 2 riprende la vicende con protagonisti Joel ed Ellie anni dopo i fatti narrati, giocati e vissuti nel primo capitolo. Oltre alla bellissima narrazione a cui andremo incontro e che ci terrà incollati al controller e allo schermo, passo dopo passo, infetto dopo infetto ed emozione dopo emozione, in questo secondo capitolo verremo catapultati in un videogame rinnovato.

The Last of Us Parte 2: Ellie

Mappe più aperte che permettono differenti approcci alla battaglia e agli scontri. La grafica, anche su PS4, lascerà a bocca aperta con una cura e una qualità dei dettagli paragonabili a pochi altri videogames. Con questa promo, dunque, l'occasione per chi non l'ha giocato è veramente molto ghiotta. Per scoprire che cosa ne pensiamo di questo gioco date un'occhiata alla nostra recensione di The Last of Us Parte 2.