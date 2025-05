Il regista di The Last of Us dice di cosa parlerà la Stagione 3 e che struttura avrà

The Last of Us Stagione 2 è arrivato alla conclusione. I fan della serie TV saranno col fiato sospeso in attesa di capire come proseguiranno le avventure di Ellie & Co., mentre i fan del videogioco che conoscono già la trama sono curiosi di capire in che modo sarà gestita la terza stagione .

Cosa aspettarsi dalla terza stagione di The Last of Us (SPOILER)

Parlando con Variety, Mazin ha affermato: "Tutto quello che posso dire è che non abbiamo tutto quello che Kaitlyn Dever [Abby] ci può dare e lo stesso è per Bella Ramsey [Ellie], per Isabela Merced [Dina], e c'è altro da scoprire su molte persone che sono attualmente morte nella storia".

Neil Druckmann, co-creatore dei videogiochi e della serie TV, ha aggiunto: "Che li vediate o meno sullo schermo, la loro presenza sarà sempre percepita."

Mazi poi spiega che la stagione 3 esplorerà le origini dei Serafiti, l'identità del loro profeta e l'origine della guerra con il WLF (l'esercito di Seattle di cui Abby fa parte). Ha aggiunto che le motivazioni di Isaac (il capo del WLF) saranno più chiare e che l'esplosione che vediamo nell'episodio finale della seconda stagione avrà una spiegazione.

Mazin spiega anche la terza stagione di The Last of Us avrà la stessa struttura del videogioco e ci permetterà di vedere la storia dal punto di vista di Abby, per entrare in empatia col personaggio e col suo viaggio.

L'unica differenza rispetto al videogioco è che ci sarà da attendere per vedere come proseguirà la storia e ancora non c'è una data di uscita per The Last of Us Parte 3. Parlando del videogioco invece, sappiamo che The Last of Us Parte 3 si farà a una sola condizione.