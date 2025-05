The Last of Us Parte 3 si farà, dice Naughty Dog, a una sola condizione

Un " The Last of Us Parte 3 " è molto richiesto ma non è chiaro se sarà realizzato. Sebbene manchino conferme ufficiali, il creative director della serie - Neil Druckmann - ha affermato che c'è una possibilità per un terzo capitolo. Certe condizioni però devono essere rispettate.

The Last of Us è una serie di successo ed è attiva sin dalla fine della generazione PS3, con anche varie remaster e remake. Considerando inoltre la serie TV all'attivo che è apprezzata da critica e pubblico, pare che il franchise sia denso di prodotti, ma la verità è che l'intera produzione si base su due singoli giochi.

Cosa serve per realizzare The Last of Us Parte 3

Parlando in una video intervista che potete vedere poco sotto, Druckmann ha detto la propria sull'idea di realizzare un The Last of Us Parte 3.

Uno dei requisiti principali per Druckmann è avere una storia "degna" di essere ambientata nella serie The Last of Us. Il creatore afferma di puntare alla qualità piuttosto che alla quantità, una visione artistica che si è estesa anche ad altri progetti a cui ha lavorato.

"In qualità di custode di questo franchise, qualunque sia il titolo che Sony mi ha affidato, per me è importante che tutto sia di alta qualità. Non voglio fare solo un sacco di cose. Voglio essere molto attento a tutto ciò che facciamo", ha dichiarato Druckmann in un'intervista a Sacred Symbols.

"Quando abbiamo creato la serie televisiva, abbiamo collaborato con i migliori produttori televisivi, con HBO. Stiamo realizzando la versione migliore. Se mai dovessimo tornare a lavorarci, voglio essere sicuro che sia una storia degna di The Last Of Us. Amo quel mondo. Amo questi personaggi. Con la giusta opportunità, sì, mi ci butterei a capofitto".

Nel frattempo per Naughty Dog sta lavorando a Intergalactic: The Heretic Prophet.