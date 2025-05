The Last of Us, il dramma didascalico di Joel

La seconda stagione di The Last of Us si appresta a volgere al termine, giunta alla messa in onda della penultima delle puntate previste. Senza alcuna sorpresa per chi ha avuto il piacere di completare il gioco di Naughty Dog, il sesto episodio ha riportato di fronte alla telecamera il buon Pedro Pascal nei panni di Joel, passaggio quasi obbligato per elargire ulteriori coordinate emotive con cui definire con più accuratezza il complesso rapporto che lo lega ad Ellie.

Non senza qualche critica, il duo composto da Neil Druckmann e Craig Mazin sta completando la parziale rilettura del videogioco, scatenando non poche polemiche tra i fan più intransigenti che non stanno perdendo occasione per sottolineare con infastidita solerzia ogni cambiamento rispetto al già noto, rispetto a quanto esperito pad alla mano.

É innegabile: come abbiamo già avuto modo di sottolineare in uno speciale pubblicato settimane fa, questa seconda stagione sta semplificando e rendendo più didascalico ogni passaggio, spiegando e palesando i processi mentali ed emotivi dei personaggi coinvolti. Lo abbiamo visto con Abby nella seconda puntata e il procedimento si è ripetuto in questa sesta puntata, completamente incentrata su una serie di flashback utili a ricostruire il lento deterioramento del rapporto tra il personaggio impersonato da Pedro Pascal ed Ellie.

Più di ogni altra cosa, tuttavia, questo sesto episodio ci ha permesso di (ri)scoprire perché amiamo così tanto Joel e perché, in fin dei conti, non è poi troppo difficile rispecchiarsi nel suo dramma, nel suo egoismo, nelle sue paure.