Quante stagioni durerà The Last of Us? Lo showrunner conferma i piani sulla serie

La serie televisiva di The Last of Us durerà quattro stagioni: lo ha confermato lo showrunner Craig Mazin nel corso di un'intervista, spiegando che per raccontare gli eventi del secondo capitolo della saga non ci si potrà limitare a qualcosa di meno.

"Non c'è modo di concludere questa narrazione in tre stagioni", ha detto Mazin, ponendo fine a mesi di speculazioni. In effetti lo stesso autore nel 2023 aveva indicato "quattro come un buon numero" per la serie TV, sottolineando che "alcune stagioni avranno bisogno di meno episodi, altre di più".

Anche la dirigente HBO Francesca Orsi, all'inizio del 2025, aveva lasciato intendere che lo show sarebbe durato quattro stagioni, pur senza confermare nulla in maniera ufficiale. "Non abbiamo un piano finale o completo", aveva dichiarato, "ma sembra che questa stagione e poi altre due concluderanno tutto."

Durante l'intervista, Mazin ha parlato del drammatico momento iniziale della seconda stagione, confermando la volontà di restare fedeli al materiale originale: "È così d'impatto. È una bomba nucleare narrativa, difficile da accantonare. Non possiamo davvero prenderci una pausa e raccontare una storia alla Bill e Frank."