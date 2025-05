Nintendo Switch 2 punta a Samsung per la produzione dei chip? Si parla già di un modello OLED

Una partnership simile rappresenterebbe una grande vittoria per Samsung , che già fornisce memorie NAND e schermi OLED a Nintendo, e che alla luce di questo accordo avrebbe la possibilità di rilanciare le proprie fonderie come un punto di riferimento nel mercato dei semiconduttori.

Proprio per questo, dice Bloomberg, Nintendo ha chiesto a Samsung di occuparsi della realizzazione del chipset NVIDIA a 8 nanometri che muove la console, dopo gli ottimi risultati con i componenti dell'originale Nintendo Switch. Sembra peraltro che l'attuale SoC sia ottimizzato per i sistemi produttivi della compagnia coreana.

Come sappiamo, la casa di Kyoto si è posta l'obiettivo di superare i 20 milioni di Switch 2 distribuiti entro marzo 2026 , ma è chiaro che potrebbero esserci dei problemi a livello produttivo che finiscano per intaccare la gestione delle forniture, come già sta accadendo nella fase di lancio in Giappone.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Nintendo si è rivolta a Samsung per la produzione dei chip di Switch 2 , e questa collaborazione avrebbe aperto anche la strada a un modello OLED della nuova console, che monti schermi prodotti dall'azienda coreana.

Ci sono già dei piani per un modello OLED?

Nintendo sostiene che il ritorno a uno schermo LCD non rappresenti un downgrade per Switch 2, e chi ha avuto modo di provare la console conferma la qualità del suo display, ma è chiaro che in futuro arriverà nei negozi un modello dotato di tecnologia OLED e sarà certamente Samsung a occuparsene.

Per il resto, sembra che Nintendo voglia centrare un obiettivo particolarmente ambizioso e fare di Switch 2 la console più venduta di sempre al debutto: un'impresa non da poco, che richiederà ottimizzazioni e sinergie all'interno di una filiera che include anche Foxconn per l'assemblaggio.