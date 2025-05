Le parole di Druckmann sembrano suggerire il coinvolgimento di persone come Shaun Escayg e Anthony Newman , rispettivamente game director di Uncharted: L'Eredità Perduta e The Last of Us: Parte 2.

Naughty Dog annuncia che Intergalactic: The Heretic Prophet ha un attore di The Last of Us nel cast

"C'è poi un altro gioco in lavorazione presso Naughty Dog , in cui ricopro un ruolo più da producer. Posso fare da mentore, osservare il lavoro di questo altro team, fornire feedback e agire come figura esecutiva. Mi piacciono tutti questi ruoli, e il fatto di poter passare dall'uno all'altro rende il mio lavoro stimolante e sempre fresco. Non mi annoio mai."

"Abbiamo diversi director su Intergalactic: The Heretic Prophet", ha detto Druckmann. "Lavoro con due game director, Matthew Gallant e Kurt Margenau, e ho una co-sceneggiatrice, Clair Carré. Ci sono momenti in cui mi allontano dal progetto e loro sono al comando , e capita che torni e mi sorprenda per alcune scelte che hanno fatto, mentre altre mi fanno strappare i capelli e ci tocca cambiare rotta o discutere a lungo."

Neil Druckmann sta lavorando a un gioco che Naughty Dog non ha ancora annunciato : lo ha rivelato il game director durante l'ultima puntata del podcast Press X to Continue, spiegando dunque di non essere concentrato unicamente su Intergalactic: The Heretic Prophet.

Non si tratta di The Last of Us Parte 3?

Di recente Neil Druckmann ha affermato che esiste una possibilità che The Last of Us Parte 3 venga realizzato, ma lo stesso autore ha fatto dichiarazioni contrastanti in merito al pur atteso sequel, al punto che ormai è difficile capire come stiano davvero le cose.

Non resta dunque che attendere per capire a quale progetto Druckmann faccia riferimento, e se Naughty Dog sia ancora capace di portare avanti diverse produzioni di grande rilevanza in contemporanea nonostante i problemi e le cancellazioni degli ultimi mesi.