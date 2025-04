The Last of Us Parte 3 si farà mai? Neil Druckmann afferma che una possibilità c'è

Il co-creatore di The Last of Us e presidente di Naughty Dog - Neil Druckmann - ha commentato nuovamente la questione, dicendo che una possibilità in realtà esiste.

Sì, ci sarà una stagione 3 di The Last of Us , che ovviamente continuerà a coprire il secondo videogioco, visto che la seconda stagione non chiuderà la storia di Ellie, Joel ed Abby. Ma per chi desidera proseguire le avventure videoludiche dei personaggi di Naughty Dog c'è qualche speranza?

Le parole di Druckmann su The Last of Us Parte 3

Druckmann è stato intervistato da ComicBook e ha confermato che al momento è focalizzato sulla serie TV e sul suo prossimo videogioco - Intergalactic: The Heretic Prophet - ma che non sta escludendo a priori di lavorare a The Last of Us Parte 3.

"Tornando a parlare di Naughty Dog, stiamo lavorando a Intergalactic: The Heretic Prophet, un progetto a cui ci stiamo dedicando da molti anni. Questo sta occupando tutto il nostro tempo", ha detto. "Sto trattando questi progetti come se fosse l'ultima cosa a cui lavorerò. Ragiono come se non ci sarà niente dopo. [Per quanto riguarda The Last of Us Parte 3] se le stelle si allineano e tutto va al suo posto, chi può dirlo?".

Druckmann ha poi aggiunto che la storia del primo The Last of Us è stata strutturata in modo da avere un "finale definitivo" perché non sapeva se sarebbe riuscito a realizzare un sequel. Ma il gioco è stato un grande successo e Druckmann si è dedicato a The Last of Us: Part II.

Ha detto che Naughty Dog non era obbligata a fare il sequel perché Sony, proprietaria di Naughty Dog, si fida abbastanza della società da prendere le proprie decisioni. "Ma avevamo un'idea [per The Last of Us: Parte II] che ci appassionava. Era un'idea abbastanza buona da spenderci anni. Abbiamo lavorato sulla storia e ci siamo detti: 'Ok, questa storia ha chiuso il cerchio'. Il finale è definitivo per questo momento", ha detto.

Pare proprio che per il momento sia il caso di focalizzarsi sulla serie TV, che pare veramente emozionante. È stato svelato che Bella Ramsey ha pianto leggendo il copione della seconda stagione.