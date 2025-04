Captain Blood: abbiamo provato il redivivo action in stile God of War fra i pirati, che era stato cancellato

I buoni vecchi giochi d'azione sembrano essersi un po' persi per la strada in questi anni, come se menare colpi a destra e a manca senza tanti complimenti sia diventata un'abitudine démodé, nonostante sia a tutti gli effetti un fondamento dei videogiochi. Al continuo inseguimento di nuovi trend, fra ibridazioni con giochi di ruolo, sfide sempre più complesse o declinazioni roguelike, l'action standard è diventato quasi una rarità. Per questo un gioco come Captain Blood può risultare fresco e originale, paradossalmente riprendendo proprio degli stilemi molto classici e senza vergognarsene affatto, anzi mettendo ben in chiaro dove voglia andare a parare già dal suo aspetto in pieno stile "gen 7", come se si trattasse di un titolo venuto fuori direttamente dall'epoca Xbox 360 e PS3.

Il fatto è che Captain Blood è, in effetti, un gioco d'altri tempi: non si tratta semplicemente di fonti d'ispirazione, ma proprio dell'origine stessa del progetto partito quasi 20 anni fa, cancellato e poi tornato in vita.

L'inizio di questo può essere rintracciato nei primi anni 2000 e venne portato avanti per un po' di tempo come possibile gioco dell'epoca Xbox 360 e PS3 fino al 2012, anno in cui è stato cancellato, dopo essersene perse le tracce dal 2010. All'improvviso, l'estate scorsa, il gioco è tornato a mostrarsi con un "re-reveal" e un'uscita prevista per il maggio di quest'anno. A rimarcare l'intenzione di fare sul serio, di recente è stata pubblicata anche una demo, che ci ha consentito di provare in anticipo qualche minuto iniziale del gioco, lanciandoci subito in una girandola di scontri a fuoco e all'arma bianca.