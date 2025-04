Arrivano i nuovi monitor AGON G4 ultrawide a 240 Hz e 310 Hz: AOC Gaming CU34G4Z e 25G4SXU

AGON by AOC ha presentato due nuovi monitor della serie G4: AOC GAMING CU34G4Z , un modello curvo ultrawide da 34" con refresh rate di 240 Hz, e AOC GAMING 25G4SXU , un monitor da 24,5" pensato per l'e-sport con pannello da 300 Hz (overclockabile a 310 Hz). Entrambi offrono frequenze elevate adatte al gioco competitivo, a un costo che promette di essere più contenuto rispetto alla media del segmento. Andiamo a scoprirli insieme.

La certificazione DisplayHDR 400 assicura colori vividi e contrasti elevati. La connettività include DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.1, garantendo la compatibilità con hardware di ultima generazione. Il supporto ergonomico offre regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione.

Il modello CU34G4Z è un monitor curvo ultrawide da 34 pollici con raggio di curvatura 1500R e risoluzione UWQHD (3440x1440) . La sua frequenza di aggiornamento di 240 Hz e il formato 21:9 promettono un'esperienza immersiva in vari generi di gioco, dai simulatori ai titoli strategici, offrendo un ampio campo visivo. Il tempo di risposta può raggiungere 1 ms GtG e 0,3 ms MPRT, riducendo la sfocatura nelle scene d'azione più rapide.

Il design ergonomico include un supporto regolabile in altezza fino a 130 mm, una base compatta e la possibilità di regolare inclinazione, rotazione e orientamento verticale. La compatibilità con Adaptive-Sync e NVIDIA G-SYNC elimina il tearing, mentre la modalità Low Input Lag riduce al minimo la latenza.

L'AOC Gaming 25G4SXU è un monitor da 24,5 pollici con pannello Fast IPS e risoluzione Full HD . La sua frequenza di aggiornamento nativa è di 300 Hz, overclockabile a 310 Hz tramite OSD, ideale per l'e-sport. I tempi di risposta raggiungono anch'essi 1 ms GtG e 0,3 ms MPRT, fornendo una nitidezza cruciale nelle competizioni.

Disponibilità e prezzi

Entrambi i monitor sono dotati di hub USB 3.2 Gen 1 e supportano il software AOC G-Menu per la gestione delle impostazioni. La tecnologia HDR10 migliora la qualità visiva, mentre le funzioni Flicker-Free e Low Blue Light contribuiscono al comfort visivo durante sessioni di gioco prolungate.

La disponibilità è prevista per aprile 2025, con prezzi consigliati di 429,00€ per il CU34G4Z e 229,00€ per il 25G4SXU. Intanto Philips e AOC presentano i nuovi monitor da gaming con tecnologia Dual Frame.