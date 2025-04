Dei fan di Un Film Minecraft hanno portato un vero pollo in una sala cinematografica

Una delle parti più apprezzate è quella del pollo con baby zombie sulla schiena (in inglese chiamato Chicken Jockey, Pollo fantino). Solo che qualcuno ha un po' esagerato e ha portato un vero pollo dentro una sala cinematografica.

Il pubblico di Un Film Minecraft è... particolare. Come vi abbiamo già segnalato, in alcuni cinema in giro per il mondo gli appassionati hanno reagito in modo estremo a certe scene del film anticipate dai trailer, con lanci di pop-corn, urla e anche qualche denudamento.

Il pollo (vero) di Un Film Minecraft

Come detto, non è l'unica reazione alla scena del pollo di Un Film Minecraft e in un caso è persino stata chiamata la polizia, ma è certamente uno dei casi più estremi.

Come potete vedere qui sotto, qualcuno ha ripreso l'evento. Un gruppo di spettatori - all'arrivo della scena del Chicken Jockey - si è alzato, ha urlato, lanciato pop-corn e preso un vero pollo (che probabilmente era sul punto di avere un infarto) e lo ha sventolato in aria per farlo vedere a tutti.

Il commento al video è stato: "È facile capire che ci hanno cacciato". Perlomeno anche loro si rendono conto che tale comportamento non è accettabile, ma è ovvio che tutto quello che volevano fare era farsi vedere e condividere il tutto in rete.

I produttori del film saranno però felici di questi avvenimenti, visto che stanno aiutando il film a diventare virale in rete. Sappiamo già che Un Film Minecraft ha segnato il miglior debutto di sempre per un film sui videogiochi.