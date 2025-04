Un Film Minecraft ha causato caos nelle sale: la polizia è dovuta intervenire, in un caso

In altre parole, i cinema alle volte hanno dovuto affrontare orde di ragazzi che registravano video, lanciavano pop-corn e urlavano nei momenti "chiave" del film. Addirittura, in una situazione è stata chiamata la polizia che ha scortato degli spettatori fuori dalla sala.

Un Film Minecraft è un successo enorme, sebbene le recensioni non ne parlino poi così bene. Poco importa, però, perché il pubblico di riferimento è andato al cinema per un motivo: vedere le scene-meme più iconiche e realizzare video virali da pubblicare in rete.

Le reazioni degli spettatori di Un Film Minecraft

Tramite i social media sono stati condivise alcune situazioni durante la proiezione di Un Film Minecraft negli USA. Ovviamente quelle divenute virali sono quelle più estreme e siamo certi che non è accaduta la stessa cosa ovunque, ma è comunque qualcosa che è successo.

Come potete vedere nei video che condividiamo qui sotto, ci sono stati vari momenti in Un Film Minecraft durante i quali il pubblico ha reagito con grande energia. Ad esempio, vi è una scena in cui appare un mostro di Minecraft, un piccolo zombie in groppa a un pollo (in inglese, Chicken Jockey, letteralmente fantino sul pollo).

Le reazioni in alcuni casi hanno incluso urla, lanci di pop-corn, gente che si alzava e in generale molto caos. Considerando che - come nel caso qui sopra - le riprese mostrano il pubblico e non il film, l'obiettivo è ovviamente quello di creare dei video facili da condividere in rete per ottenere Mi Piace e visualizzazioni.

Come dicevamo, in alcuni casi addirittura è stata chiamata la polizia, anche se non è chiarissimo il motivo visto che il video qui sotto mostra solo parte della questione.

Non tutti inoltre apprezzano questo tipo di approccio, con un utente che chiede "Devo saperlo, ci sono persone che veramente amano guardare i film in questo modo?", condividendo un video in cui la gente urla e dice in diretta la battuta, perché ovviamente già la conosce a causa dei lunghi e dettagli trailer. Pare però che in molti non disprezzino il caos.

Voi che ne pensate di tutto la situazione? Apprezzereste un'esperienza di questo tipo?

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Un Film Minecraft.