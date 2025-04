Il seguito di Un Film Minecraft è già in progetto, dopo il clamoroso successo al lancio nei cinema

La questione peraltro potrebbe rappresentare un piccolo spoiler, considerando che il discorso di Hess riguarda una certa sequenza visibile nel film, dunque nel caso non vogliate anticipazioni potrebbe essere il caso di non proseguire la lettura, anche se non vengono fornite informazioni sulla storia.

In un'intervista pubblicata dalla rivista Deadline, il regista Jared Hess (che ha diretto in precedenza anche Napoleon Dynamite) ha manifestato grande entusiasmo per la possibilità di poter iniziare a lavorare a un altro film di Minecraft, facendo capire che l'idea di un seguito è già ben formata.

Com'era logico aspettarsi, considerando l'enorme successo riscosso nei primi giorni di proiezione al cinema, si parla già di un possibile seguito di Un Film Minecraft , con il progetto che sarebbe già in discussione presso Warner Bros.

Una piccola anticipazione

"Il mondo del gioco è così vasto e c'erano così tante cose che non abbiamo sfruttato e che avremmo voluto fare. Mi divertirei un mondo a fare il sequel, e sembra che se ne parli già, quindi sono molto emozionato", ha riferito il regista.

"Sarà molto divertente tornare in quel mondo. I fan si stanno divertendo molto", ha spiegato, poi ha anche aggiunto un particolare che potrebbe, in effetti, confermare come la produzione avesse già lasciato la porta ben aperta a un possibile seguito.

"L'abbiamo anticipato alla fine dei titoli di coda e sembra che i fan ne vadano matti", ha affermato Hess, facendo capire che la sequenza post-credits potrebbe rappresentare un vero e proprio collegamento a un nuovo film di quella che potrebbe essere una nuova serie.

L'anticipazione in questione, ed è questo che rappresenta uno spoiler per chi non ha visto il film, sarebbe l'arrivo di Alex, il secondo personaggio principale la cui presenza è costante nel gioco ma nel film si rivela solo nella sequenza finale.

Come abbiamo visto, Un Film Minecraft ha segnato il miglior debutto di sempre per un film sui videogiochi e pare abbia causato caos nelle sale, con la polizia è dovuta intervenire, in un caso.