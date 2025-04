Anche Meta "pensa ai bambini": nuove restrizioni su Instagram, Facebook e Messenger

Dopo il lancio dei "Teen Account" su Instagram, che rendono privati i profili dei minori e ne limitano le funzionalità, Meta introduce protezioni analoghe su Facebook e Messenger. Questa mossa giunge in un periodo in cui Facebook fatica ad attrarre utenti più giovani, che preferiscono piattaforme come TikTok.

I "Teen Account" di Facebook e Messenger saranno inizialmente disponibili negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada, con un'espansione prevista in altre regioni. Se le nuove protezioni ricalcheranno quelle di Instagram, verranno applicate automaticamente agli account nuovi ed esistenti di utenti under 18. I sedicenni e i diciassettenni potranno disattivare tali restrizioni, mentre i più giovani dovranno ottenere l'autorizzazione dei genitori tramite strumenti di supervisione per apportare modifiche.