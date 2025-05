Joel in The Last of Us ha condannato l'intera umanità? Naughty Dog dà una risposta ufficiale e finale

The Last of Us è una serie che ci impone di accettare che non tutti sono o buoni o cattivi. Ci sono tante vie di mezzo e il protagonista, Joel , è un esempio.

Le parole di Druckmann su The Last of Us e sulla scelta di Joel

Ricordiamo prima di tutto qual è il "problema". Alla fine di The Last of Us Joel decide di salvare Ellie, eliminando le Luci e portandola via dal loro ospedale perché il gruppo di ribelli aveva deciso di esportare il fungo che si trova nel cervello di Ellie per creare una cura. Il protagonista non lo accetta e decide di portarla via. La domanda è sempre stata: le Luci avrebbero mai trovato una cura? Oppure era una speranza vana e quindi Joel ha fatto bene?

Druckmann, parlando con Sacred Simbols+, ha spiegato che sì, le Luci sarebbero state in grado di creare una cura. Ammette che il modo in cui il tutto è stato mostrato lascia il dubbio e quindi è normale che le persone non ne fossero certe, ma l'intento del team era far sì che le Luci avessero questa capacità e che quindi Joel abbia effettivamente impedito lo sviluppo di una cura per salvare una sola persona.

In un certo senso, Joel ha condannato l'umanità. Alcuni fan sui social media hanno però commentato che avrebbero preferito se Druckmann non avesse dato conferme, perché era più interessante lasciare il dubbio.

