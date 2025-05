Xbox Game Pass dirà addio a 5 giochi a fine maggio: la lista ufficiale

Provarli e per decidere se comprarli a prezzo ridotto è certamente un vantaggio, sempre che non riuscite a finirli prima della loro rimozione chiaramente.

I giochi che stanno per essere rimossi da Game Pass

La lista dei giochi a cui dovrete presto dire addio è composta da:

Cassette Beasts (Cloud, Console e PC)

Firework (PC)

Humanity (Cloud, Console e PC)

Remnant 2 (Cloud, Console e PC)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer (Cloud, Console e PC)

Cassette Beasts è un gioco di ruolo a turni in stile Pokémon, con la particolarità che le creature possono fondersi per creare versioni più potenti da usare in battaglia. Firework è un gioco horror 2D a scorrimento laterale con ottimi voti su Steam, che non dovrebbe durare troppe ore (5 o 6) e potrebbe essere la scelta giusta per questo fine maggio.

Humanity è invece un gioco puzzle nel quale dobbiamo guidare una fiumana di persone verso l'uscita in intricati livelli 3D, vestendo i panni di uno shiba luminoso. Remnant 2 è invece il famoso sparatutto soulslike con livelli generati semi-proceduralmente molto apprezzato dal pubblico di riferimento. Infine, Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer è uno sparatutto in prima persona retro.

Vi lasciamo infine ai giochi che saranno aggiunti a Game Pass a fine maggio e inizio giugno.