Il modem Snapdragon 5G è più veloce di Apple C1, secondo un report

Snapdragon 5G VS Apple C1: i risultati del test

Qualcomm ha recentemente deciso di commissionare Cellular Insights Inc. per effettuare un test di confronto tra i modem proprietari delle due compagnie, rispettivamente Snapdragon 5G e Apple C1. Il test in questione è stato condotto all'interno del territorio di New York City, mostrando la superiorità del modem di Qualcomm a discapito della controparte realizzata da Apple.

Apple C1, il modem proprietario di iPhone 16e

Nello specifico, i modelli di smartphone dotati del modem Snapdragon 5G al loro interno avrebbero mostrato una velocità in download superiore fino al 35% rispetto alla controparte rappresentata da Apple C1, con una velocità superiore al 91% nel caso del traffico in upload. È bene tenere conto del fatto che bisogna prendere tali dati con le dovute pinze, tenendo conto dell'enorme variabilità di copertura in base alla città esaminata. Va inoltre ricordato che il modem Apple C1 non supporta le frequenze a onde millimetriche mmWave.