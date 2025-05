Claude diventa più utile: l'IA di Anthropic parla e si collega con Gmail e Calendar grazie alla modalità vocale

Anthropic ha introdotto la modalità vocale per il chatbot Claude . Questa funzionalità è ora in fase beta e destinata alla sola lingua inglese, ma permette già di dialogare direttamente con il chatbot, ricevendo risposte audio in tempo reale.

Integrazione con i servizi Google

Un aspetto particolarmente rilevante della nuova modalità vocale di Claude è l'integrazione con servizi esterni, come Google Calendar e Gmail, estendendosi a Google Docs per gli abbonati ai piani Enterprise. Questa sinergia consente a Claude di attingere a informazioni personali e professionali dell'utente, trasformandosi in un assistente proattivo e contestualmente consapevole. La sua capacità di incorporare dati da mail o calendari nelle risposte eleva il livello di utilità dell'assistente, rendendolo uno strumento più efficace nella gestione degli impegni quotidiani.

L'integrazione con i servizi Google e l'interfaccia della modalità vocale di Claude

Per quanto riguarda l'accesso alla modalità vocale, gli utenti con piani gratuiti dispongono di un numero limitato di messaggi vocali per sessione, mentre gli abbonati beneficiano di limiti più ampi, sebbene non dettagliati in termini numerici precisi. Anthropic ha anche esteso la funzione di ricerca web a tutti gli utenti di Claude, inclusi quelli con piani gratuiti. A differenza di altri assistenti che richiedono un'attivazione manuale della ricerca web, Claude integra questa capacità in modo più automatico. Quando una richiesta dell'utente implica la necessità di informazioni aggiornate o contestuali, il chatbot avvia autonomamente una ricerca su internet.

Voi che cosa ne pensate? Usate già Claude? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Apple Intelligence potrebbe diventare accessibile agli sviluppatori per avere app più integrate con l'IA.