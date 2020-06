The Last of Us 2, negozio espone una copertina modificata con un insulto sessista a Ellie

Un negozio di videogiochi australiano, JB HI FI, ha esposto una copertina modificata di The Last of Us 2 che contiene un insulto sessista a Ellie, la protagonista del gioco. Di fatto si tratta di un'immagine che gira da tempo nei forum frequentati dai giocatori di estrema destra, nonché sui vari social, in cui al posto del titolo appare la scritta "Una lesbica arrabbiatissima".

La parte più reazionaria dei videogiocatori non ha mai accettato la sessualità di Ellie, sin dai tempi del DLC Left Behind, ma le offese si sono fatte ancora più intense nei mesi scorsi con l'emersione di alcuni dettagli della trama dovuta a una grossa fuga di notizie, che ha polarizzato ancora di più gli estremisti.

Certo, vedere un'immagine simile esposta in un negozio fa davvero una pessima impressione, perché va oltre il chiacchiericcio da internet e porta i deliri di certe fazioni in pubblico. Sinceramente non sappiamo se ci siano state ripercussioni per questa faccenda, ma immaginiamo che Sony non la prenderà bene, visto che si tratta di uno dei suoi prodotti di punta.

Comunque sia vi ricordiamo che The Last of Us 2 è un titolo esclusivo per PS4, in uscita domani 19 giugno 2020. Se volete più informazioni sul gioco, leggete pure la nostra recensione di The Last of Us 2 oppure uno dei tanti speciali che gli abbiamo dedicato.