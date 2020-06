Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, dove trovare gli gnomi ad Alture Accoglienti

Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è ufficialmente disponibile da circa un giorno; con la nuova stagione sono arrivate anche le sfide altrettanto nuove, quelle della Settimana 1. In questa rapida guida vi spieghiamo brevemente come trovare gli gnomi ad Alture Accoglienti, così da completare una delle nuove missioni e ottenere tanti bei punti esperienza.

Come prima cosa, dove si trovano le Alture Accoglienti sulla nuova mappa di gioco di Fortnite? Con la Stagione 3 l'acqua è arrivata ovunque, e non è più così facile orientarsi. Sappiate dunque che le alture si trovano a nord dell'ex Parco Pacifico, sopra una montagna: una delle poche zone dove il livello del mare non è arrivato.

Gli gnomi in sé sono nascosti, invece, un po' all'esterno e un po' all'interno delle casette delle Alture Accoglienti. Uno lo troverete subito prima di accedere ai vari cortili, vicino ad masso; gli altri due sono all'interno delle abitazioni, in cucina e nella soffitta. Non dovrete distruggere questi oggetti, ma semplicemente interagirvi. Il video qui di seguito riportato vi mostrerà facilmente come trovare tutti gli gnomi in pochissimo tempo, ma attenzione ai nemici presenti.