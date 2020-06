Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, sfide della Settimana 1 e 2

Assieme alla stagione inedita, arrivano su Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 anche le nuove sfide delle prime settimane di gioco. Si tratta delle missioni della Settimana 1 e della Settimana 2, che a breve saranno disponibili per il completamento per tutti i possessori del Pass Battaglia a pagamento.

Nel momento in cui scriviamo, non possiamo confermarmi l'effettiva disponibilità in gioco di queste sfide. Probabilmente quelle della Settimana 1 debutteranno già da oggi, al più tardi questo pomeriggio; quelle della Settimana 2 invece dovrebbero arrivare il 25 giugno 2020. Ma non ci stupiremmo di vedere entrambi i set accessibili entro questa sera.

Intanto comunque, se avete già dato un'occhiata al Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3, possiamo offrirvi tutte le missioni della Settimana 1 di Fortnite:

Danneggia gli squali bottino a Sabbie Sudate

Infliggi danni entro 10 secondi dall'atterraggio dal Mulinello all'Idro 16

Entra nel magazzino di Gattogrill

Trova gnomi ad Alture Accoglienti

Cerca forzieri o scatole di munizioni a Pozzo Traballante

Atterra alle Brughiere Brumose e finisci nella top 25

Eliminazioni a Foschi Fumaioli