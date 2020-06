Mario Kart Tour, il Peach Tour è disponibile con trailer di lancio

Mario Kart Tour si è aggiornato con il nuovo Peach Tour, ovvero l'espansione tutta dedicata alla celebre principessa con la tendenza ad essere rapita (e salvata), di cui vediamo anche in trailer di lancio riportato qui sopra.

L'elemento principale della nuova aggiunta data dal Peach Tour è costituito dalla nuova pista, ovviamente ispirata alla Principessa del Regno dei Funghi e al suo castello, con variopinti dintorni, che risulta ben visibile anche all'interno del nuovo video.

I grandi esperti di Mario Kart avranno probabilmente riconosciuto la pista: si tratta di una reinterpretazione alquanto libera della celebre Royal Raceway dell'epoca di Mario Kart 64 su Nintendo 64, anche se il track design è stato modificato per farlo funzionare al meglio secondo la meccanica di gioco di Mario Kart Tour.

In ogni caso, si tratta di un ritorno a uno stile più tradizionalista rispetto alle novità immesse in precedenza all'interno del gioco, che ha proposto anche piste legate ad ambientazioni reali per la prima volta nella storia della serie.

Oltre a questo, abbiamo visto in precedenza il Flower Tour ispirato invece a Daisy con il tracciato Daisy Hills, dunque adesso è arrivato il turno di Peach.

Per saperne di più su Mario Kart Tour vi rimandiamo alla recensione pubblicata a settembre scorso e ancora relativa dunque alla versione iniziale del gioco: il titolo mobile di Nintendo ha piuttosto convinto per alcune basi del gameplay, ma resta piuttosto controverso per la politica applicata alla micro-transazioni, che porta a un certo sbilanciamento del gioco.