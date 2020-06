EA su PS5: niente upgrade gratis dei giochi da disco a versione digitale

Electronic Arts precisa alcune caratteristiche del suo sistema di upgrade gratis dei giochi su PS5 da questa generazione alla prossima, precisando in particolare come sia impossibile effettuare la procedura nel caso in cui si voglia effettuare il passaggio dal gioco PS4 su disco a una PS5 solo digitale.

Ieri abbiamo riportato l'annuncio del programma Dual Entitlement, ovvero il sistema adottato dai giochi EA per consentire un passaggio gratis di uno stesso gioco dall'attuale generazione alla prossima. Con questo programma, in pratica, chi acquista un gioco su PS4 o Xbox One può ottenere una copia gratuita dello stesso gioco su PS5 o Xbox Series X.

In sostanza, è quello che Microsoft definisce Smart Delivery, ovvero la possibilità di ottenere uno stesso gioco che abbiamo acquistato nelle diverse versioni in cui compare sul mercato, tra la generazione attuale e la prossima, compresi tutti gli upgrade tecnici che quest'ultima comporta.

In effetti, si poneva il problema del passaggio dal gioco su disco alla possibilità di ottenerne la versione in upgrade solo digitale, vista la presenza del modello di PS5 senza lettore ottico. Ebbene, l'upgrade in questo caso non risulta possibile, proprio per questioni tecniche.

"Stiamo attivamente cercando di supportare quei giocatori che vogliono convertire la loro copia fisica in una licenza digitale", si legge nelle FAQ ufficiali di EA, "Attualmente non c'è una soluzione possibile da disco a digitale per quei partner che offrono una console next gen senza lettore ottico ma eventualmente riferiremo i progressi fatti in questo ambito".

Senza nominarla precisamente, EA si riferisce probabilmente a PS5 in versione digitale, sulla quale non ci sono attualmente sistemi possibili per trasferire le licenze dei giochi posseduti su disco, salvo eventuali evoluzioni.

Per il momento, peraltro, tutto questo riguarda nello specifico Madden NFL 21, ma è abbastanza chiaro che lo stesso sistema Dual Entitlement verrà utilizzato anche per gli altri titoli EA come probabilmente FIFA 21 e forse Battlefield 6, se dovesse essere cross-gen.