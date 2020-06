PS5 avrà due versioni: una normale con lettore ottico e una solo digitale

Durante l'evento di presentazione di PS5 è stata finalmente mostrata la console, che incredibilmente arriverà in due versioni: una normale con lettore ottico e una solo digitale. Come facilmente intuibile, la prima sarà ad appannaggio di chi ancora preferisce il formato fisico, mentre l'altra di chi è orientato a giocare solo in digitale.

Entrambi i modelli di PS5 saranno disponibili al lancio. Purtroppo non sono state comunicate né date precise in cui potremo acquistarle, né il prezzo di entrambi. Non resta che attendere un futuro evento per avere queste informazioni essenziali, anche se immaginiamo che la versione solo digitale sia più economica.

Da notare che l'annuncio dei due modelli ha chiuso di fatto l'evento, che è stato caratterizzato da una grande quantità di trailer di diversi giochi, tra i quali alcune esclusive come il nuovo Horizon Zero Dawn 2: Forbidden West a> e Ratchet and Clank.