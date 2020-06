Deathloop su PS5 è un'esclusiva console, mostrato in trailer da Bethesda e Arkane Studios

Deathloop è tornato a mostrarsi in occasione della presentazione di PS5 con un nuovo trailer, che ne ha annunciato anche il periodo di uscita, ovvero l'autunno 2020 con la solita "holiday 2020" che dovrebbe indicare anche il lancio della console next gen.

A dire il vero, Deathloop ha una storia già piuttosto lunga essendo stato presentato all'E3 2019, ma evidentemente qualcosa è cambiato nell'organizzazione, visto che era stato annunciato per PC, PS4 e Xbox One ma sembra che sia un'esclusiva console, dunque arriverà solo su PC e PS5.

Il nuovo trailer ha mostrato qualcos'altro in termini di supporto narrativo e di gameplay e si preannuncia essere un altro sparatutto in soggettiva dal tono decisamente particolare, com'è tipico per le produzioni Arkane. Il gioco ci pone nei panni di Colt, un uomo con un problema particolare: ogni mattina si sveglia sulla stessa spiaggia con gli stessi postumi di una serata andata decisamente storta, tanto da aver ucciso qualcuno.

L'unico modo per uscire dal loop è riuscire a sbloccare il ciclo di uccisioni e violenza prima di arrivare a mezzanotte, ma sembra essere un compito decisamente arduo. Ogni giorno si ripete dunque sotto diversi aspetti simile a quello precedente, ma ogni volta impariamo qualcosa di nuovo e possiamo interpretare le situazioni in maniera differente a seconda di quello che apprendiamo.

Deathloop diventa dunque una sorta di gioco a progressione ciclica, ma con continue variazioni nelle situazioni di gioco e nel gameplay. Deathloop arriverà dunque questo autunno come esclusiva console su PS5.