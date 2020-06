Ratchet and Clack: Rift Apart per PS5 annunciato e potenziato dall'SSD

Nel corso della presentazione di PS5 è stato annunciato Ratchet and Clack: Rift Apart di Insomniac Games, il nuovo capitolo dell'amatissima serie di action platform, che è apparso più bello che mai sulla console di nuova generazione.

Nel filmato iniziale si è visto quello che dovrebbe essere il gameplay del gioco, con dei cambi di location velocissimi, che sicuramente sfruttano la potenza del velocissimo SSD di PS5. Parliamo di luoghi completamente differenti che appaiono e scompaiono in tempo reale in modo davvero impressionante.

Quindi Insomniac ha presentato una breve clip di gameplay di Ratchet and Clack: Rift Apart piena di azione e sparatorie. Purtroppo l'unica informazione assente è la data d'uscita, quindi diamo per scontato che non sarà uno dei titoli di lancio di PS5 (anche se non è detto, visto che non sappiamo nemmeno quando uscirà PS5). Da notare la presenza di un personaggio femminile, probabilmente giocabile, di cui però non è stato svelato nulla, almeno per ora. Se ne riparlerà sicuramente in futuro.