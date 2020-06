GTA 5 arriva su PS5, GTA Online gratis, un milione al mese per i giocatori PS4

La conferenza di presentazione di PS5 si è aperta con una notizia sorprendente: GTA 5, infatti, arriverà nel 2021 su PlayStation 5 in versione migliorata e espansa. Ma non solo, GTA Online sarà gratuito per tutti gli utenti della nuova console di Sony. Come se non bastasse gli utenti PS4 da qui fino al lancio di PS5 otterranno un milione al mese nella valuta di gioco.

La conferenza di PS5 si apre con una sorpresa: il logo di Rockstar. Solo che ad essere mostrate sono delle immagini PS5 di GTA 5. Il motivo? Annunciare che il loro blockbuster arriverà anche sulla console di Sony in versione migliorata e potenziata. Sfortunatamente nessuna immagine è stata mostrata, ma sono informazioni.

Tra di queste una delle più interessanti è che GTA Online, la componente online del gioco, sarà gratuita su PS5. Per accompagnare la community da PS4 alla console next-gen, Rockstar ha deciso di regalare un milione al mese (ovviamente nella valuta di gioco) a tutti i giocatori di PS4 di GTA Online.

Nell'attesa di nuove immagini e informazioni, restate con noi, stiamo seguendo la diretta live.