Spider-Man: Miles Morales per PS5 annunciato durante la presentazione Sony

Spider-Man: Miles Morales è stato praticamente il primo gioco PS5 ad essere presentato nel corso dell'evento Sony di questa sera, che sta ancora proseguendo in questi minuti e andrà avanti per un paio d'ore, a dimostrazione di come il nuovo capitolo sia già in sviluppo da tempo.

Spider-Man: Miles Morales ha già un periodo d'uscita: il gioco arriverà su PS5 nell'holiday 2020, ovvero tra autunno e inverno di quest'anno, verosimilmente disponibile al lancio della nuova console, considerando che è previsto nello stesso periodo.

Il breve trailer cinematico ha mostrato Miles Morales, evidentemente il protagonista di questo nuovo capitolo della serie. I pochi minuti hanno fatto vedere un'introduzione del super-eroe alle prese con le nuove minacce e con i suoi stessi problemi esistenziali, camminando per le strade di Manhattan a New York.

Non è ancora chiaro se si tratti di un vero e proprio nuovo capitolo o piuttosto di una maxi-espansione del gioco originale, considerando anche il poco tempo che avrebbero avuto gli sviluppatori a disposizione per costruirlo. In ogni caso, sembra proprio trattarsi di un titolo di lancio per PS5 e il trailer potete vederlo in questa pagina.

Nonostante Insomniac abbia altri progetti, insomma, ha trovato spazio anche per sviluppare qualcosa su Marvel's Spider-Man su PS5, evidentemente.