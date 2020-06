Gran Turismo 7 per PS5 annunciato ufficialmente durante l'evento Sony

Gran Turismo 7 per PS5 è stato annunciato ufficialmente durante l'evento Sony di stasera, con un breve teaser e una presentazione di Kazunori Yamauchi.

Yamauchi ha confermato dunque l'indizio su Gran Turismo 7 alla presentazione di stasera, parlando in particolare di come la nuova campagna del gioco soddisferà i fan della serie.

Dopo le parole del leggendario game designer è stato mostrato il breve trailer che vedete qui in calce, con alcune sensazionali sequenze di gameplay catturate rigorisamente su PlayStation 5.

Per il momento è tutto: Gran Turismo 7 non ha ancora una finestra di uscita, dunque non sappiamo quando arriverà nei negozi ma immaginiamo non farà parte della line-up di lancio della nuova console.