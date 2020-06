Call of Duty: Warzone onora l'Italia, la Stagione 4 accoglie i Lagunari

Cos'hanno in comune Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Modern Warfare e l'Italia? In teoria nulla di particolare, ma adesso la Stagione 4 ha introdotto un ben preciso riferimento ai Lagunari: in un certo modo, quindi, il titolo di Activision onora l'Italia.

Il Reggimento Lagunari "Serenissima" è l'unico reparto di fanteria d'assalto anfibio dell'Esercito Italiano, quindi pensato per il combattimento sia nei corsi d'acqua che a terra. Il reggimento è stato fondato nel 1951 a Venezia; Call of Duty Warzone, nel dettaglio, ha deciso di inserire nel suo Pass Battaglia a pagamento della Stagione 4 proprio un soldato dei Lagunari, una skin nota come Lagunari I. Per ottenere il costume, e vantarvi così di essere italiani, dovrete raggiungere il livello 50, quindi ci vorrà un po'.

Fa sempre piacere notare un po' di italianità all'interno dei propri videogiochi preferiti, non è vero? Ma il fatto che Call of Duty: Warzone renda onore ai Lagunari, non è neppure l'ultima novità della Stagione 4, ovviamente. Dopo avervi riportato una pratica immagine qui di seguito, ricordiamo almeno che tra tutte le novità della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone spiccano l'introduzione del Capitano Price e dei Bravo 6 e due nuove modalità a tempo per Call of Duty: Warzone.