Street Fighter 6 su PS5: BossLogic twitta un disegno e spera nell'annuncio per stasera

Street Fighter 6 su PS5 sarebbe un grande desiderio di BossLogic, a quanto pare, come dimostra il tweet riportato qui sotto che mostra un'immagine da parte del noto illustratore riferita al nuovo capitolo della serie Capcom, che potrebbe essere annunciato nel corso della presentazione di stasera.

Rimarchiamo il condizionale "potrebbe" perché non c'è assolutamente nulla di certo in questa faccenda, considerando che non risultano collegamenti effettivi tra BossLogic e Capcom e anche come l'illustrazione abbia degli aspetti poco consoni, come l'uso del numero arabo 6 invece di quello romano "VI", che dovrebbe invece essere utilizzato secondo la grafica standard della serie dal secondo capitolo in poi.

Questo, in effetti, basta già a far capire come la questione sia altamente ipotetica, ma BossLogic è ormai diventato un personaggio di un certo spessore con collegamenti anche nell'ambito videoludico, dopo la famosa illustrazione di Assassin's Creed: Valhalla, dunque chissà che non abbia qualche informazione in anteprima.

D'altra parte, un altro argomento a sfavore dell'annuncio di Street Fighter VI sarebbe il fatto che sia stato appena annunciato il Season Pass 5 di Street Fighter V, cosa che renderebbe l'annuncio di un capitolo successivo quantomeno fuori luogo, come tempismo. In ogni caso, riportiamo qui sotto il tweet perché se non altro l'illustrazione con Akuma fa sempre il suo bell'effetto.