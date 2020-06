Google Stadia: compatibilità Android totale, controlli touch e giochi gratis di luglio

Nella giornata di oggi sono arrivate tantissime notizie per Google Stadia. La piattaforma di streaming estende la compatibilità a tutti i device Android, anche se in modo non ufficiale, aggiunge i controlli touch e annuncia i 5 giochi gratis di luglio.

Andiamo con ordine.

A partire da oggi molti dispositivi OnePlus saranno compatibili con Stadia. Questi dispositivi sono OnePlus 5 e 5T, OnePlus 6 e 6T, OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 7T, 7T Pro e 7T Pro 5G e si uniscono all'OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, da tempo ufficialmente compatibili.

Non solo OnePlus. L'app adesso è compatibile con tutti i dispositivi Android che possono scaricare l'app. In attesa della certificazione, sarà possibile andare nella impostazioni e cliccare sull'opzione ESPERIMENTI. E da qual momento i giochi dovrebbero partire tranquillamente anche sui dispositivi non inclusi nella lista ufficiale. Questa opzione sarà utilizzata in futuro anche per nuove funzionalità.

Inoltre su mobile sarà possibile giocare anche attraverso i controlli touch. In altre parole sullo schermo comparirà un gamepad virtuale che può essere utilizzato al posto dei controller tradizionali.

Infine sono stati annunciati i 5 giochi gratis per gli utenti Stadia Pro di luglio 2020. Eccoli:



Come vi sembrano come novità?