The Dark Pictures: Little Hope rimandato all'autunno

The Dark Pictures: Little Hope, il nuovo capitolo annunciato della raccolta antologica di horror da parte di Supermassive, è stato rimandato all'autunno, dunque qualche mese più tardi rispetto a quanto riferito in precedenza.

Il periodo d'uscita annunciato inizialmente era l'estate 2020, ma evidentemente potremo vederlo solo nella stagione successiva: il problema è dato dalla riorganizzazione dei lavori dovuta alla pandemia da coronavirus, che ha costretto il team Supermassive ad adottare misure di sicurezza che l'hanno costretto ad allungare i tempi di sviluppo.

Pete Samuels, CEO del team Supermassive, ha spiegato che oltre 200 impiegati sono stati posti al lavoro da casa, in remoto, cosa che ha determinato inizialmente un forte rallentamento nel ritmo di lavoro, recuperato successivamente ma che ha condizionato le tempistiche generali.

"Stiamo ora lavorando con successo da casa, con l'intero team concentrato sul costruire il gioco nel migliore dei modi", ha affermato Samuels, "Tenendo a mente questo, devo comunque annunciare che purtroppo Little Hope è stato posticipato dall'estate, che avevamo preso inizialmente come periodo di riferimento, all'autunno 2020".

Restiamo dunque in attesa di una data di uscita più precisa per The Dark Pictures: Little Hope, tenendo comunque presente che a questo punto sarà spostata in avanti di qualche mese, tra ottobre e dicembre. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo all'anteprima di The Dark Pictures: Little Hope e allo speciale sulla caccia alle streghe del 1692.