PS5 venderà quasi il doppio di Xbox Series X, per l'analista Piers Harding-Rolls

Per l'analista Piers Harding-Rolls di Ampere PS5 venderà quasi il doppio di Xbox Series X entro la fine del 2024. La console di Sony, infatti, secondo le sue previsioni venderà circa 66 milioni di console contro i 37 milioni della nuova macchina di Microsoft. Il mercato dei videogiochi in questo modo continuerà a declinare, superando di poco i 100 milioni di unità vendute totali.

Secondo questa previsione anche la prossima generazione di console sarà dominata dalle console di Sony. Piers Harding-Rolls prevede che la sfida sarà molto serrata nei primi anni di vita delle console, ma la forbice sarà destinata ad allargarsi dal 2022 in avanti. Al termine del ciclo vitale, previsto per il 2024, PlayStation 5 avrà venduto 66 milioni di console. Xbox Series X si fermerà a 37 milioni.

In questo modo le console combinate supereranno di poco i 103 milioni di console, contro gli attuali 157 milioni di console di PlayStation 4 e Xbox One (erano 109 milioni di unità in un arco di tempo comparabile), 171 milioni di PlayStation 3 e Xbox 360 e infine 179 milioni di Xbox e PlayStation 2.

Il trend previsto è figlio dell'ottimo lavoro che Sony ha fatto con l'attuale generazione di console. Grazie all'ottimo lavoro sulle esclusive e alla capacità di aver imposto il brand PlayStation nel mondo, Sony può contare su di un'eredità "difficile da smantellare" in così poco tempo. Il buon lavoro che Microsoft sta facendo in questi mesi, però, consentirà a Xbox Series X di avere un ottimo lancio e di vendere 3,3 milioni di console entro la fine del 2020, contro i 4,6 milioni di PS5.

Questo sempre che il prezzo di vendita si aggiri tra i 450 e i 500 dollari, come previsto da Piers Harding-Rolls.

