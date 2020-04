The Dark Pictures: Little Hope: periodo d'uscita e nuovo trailer

Bandai Namco Entertainment e Supermassive Games hanno annunciato The Dark Pictures: Little Hope, titolo in realtà già svelato nelle scorse settimane da diverse fughe di notizie. Si tratta della seconda storia della serie The Dark Pictures Anthology con periodo d'uscita fissato per l'estate 2020.

Pete Samuels, CEO Supermassive Games ed Executive Producer di The Dark Pictures ha dichiarato in merito al gioco: "Siamo davvero felici di poter dire di più su Little Hope! Non solo è il secondo capitolo nella The Dark Pictures Anthology, ma è anche una nuova, disturbante storia che i giocatori possono vivere. Che giochino da soli o con gli amici, siamo impazienti di vedere i fan mettere le loro mani su Little Hope."

In Little Hope, abbandonati e tutti soli, quattro studenti del college e il loro professore sono intrappolati in una misteriosa nebbia nei pressi dell'eponima cittadina. Cercano disperatamente un modo per fuggire, mentre visioni dell'oscuro passato di cui è impregnata la cittadina li perseguitano. Per poter sopravvivere devono scoprire i misteri celati dietro queste apparizioni che li inseguono senza sosta, prima che le forze maligne trascinino le loro anime all'inferno.

I giocatori possono vestire i panni di ognuno dei cinque protagonisti, uno dei quali è interpretato da Will Poulter. Come il primo gioco, Man of Medan, Little Hope è pensato per essere rigiocabile e mostrare diverse storie, percorsi e finali. Ogni decisione avrà la sua importanza e potrà avere ripercussioni su chi sopravvivrà o andrà incontro alla propria fine.

Il Curatore, la figura onnisciente, con la voce di Pip Torrens, e che sovrasta l'intera serie, tornerà a essere il testimone dei progressi dei giocatori, dando anche occasionali suggerimenti (nel caso qualcuno li desiderasse). Le modalità Storia Condivisa e Serata al Cinema, che consentono a più giocatori di condividere la propria storia online o offline, torneranno anche in questo episodio, insieme con la Versione Originale e la Curator's Cut, quest'ultima disponibile in anticipo per chi prenoterà il gioco.