Farming Simulator 19: disponibile il DLC gratuito Straw Harvest

Disponibile Straw Harvest, il nuovo DLC gratuito per Farming Simulator 19, il miglior simulatore di attività agricola sul mercato. Realizzato da Creative Mesh, consente di espandere la propria collezione di macchinari agricoli senza spendere nulla.

Ma quali sono i contenuti aggiunti da Straw Harvest a Farming Simulator 19? Vediamoli: il primo raccoglitore-pressatore mobile di pellet KRONE Premos 5000, la pressa quadra KRONE BiGPack 1290 HDP II, la rotopressa con camera variabile KRONE Comprima V180XC e le forche per le balle di fieno di Bressel, Lade e Lizard.

Farming Simulator 19: Straw Harvest è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Andate a scaricarlo che i campi vi aspettano!

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Farming Simulator 19 Platinum Edition in cui abbiamo scritto: Come ampiamente spiegato nel corso della recensione, Farming Simulator 19 Platinum Edition è esattamente lo stesso gioco pubblicato l'anno scorso con in più i veicoli della casa produttrice CLAAS, acquistabili anche in forma di DLC nel caso si abbia già il gioco base. Purtroppo è tutto qui, nel senso che non c'è davvero altro. Chi si aspettava un'espansione tipo quella di Farming Simulator 17 rimarrà quindi deluso. Di conseguenza, gli unici cui potrebbe interessare la Platinum Edition di Farming Simulator 19 sono quelli che hanno saltato l'edizione dell'anno scorso e i fan sfegatati dei mezzi CLAAS. Nel caso vi interessi soltanto il gioco, acquistate pure l'edizione base, ancora oggi molto valida. Giusto infine specificare che il voto sottostante fa riferimento all'espansione e non al gioco nel suo complesso.