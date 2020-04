Giochi gratis per PS4, Sony fa un doppio regalo ai giocatori

Con una splendida iniziativa, chiamata Play at Home, Sony ha deciso di dare due giochi gratis agli utenti PS4, in formato digitale: Uncharted: The Nathan Drake Collection e Journey. Saranno entrambi disponibili dal 16 Aprile al 5 Maggio. In questo modo il produttore giapponese spera che rimaniate a casa a giocare con la vostra console, invece di uscire di casa e sfidare la pandemia di COVID-19, che attualmente sta piagando il mondo.

Uncharted: The Nathan Drake Collection è la raccolta di edizioni rimasterizzate dei primi tre Uncharted, usciti originariamente su PS3. Journey è un piccolo capolavoro dal gameplay evocativo, che tutti dovremmo giocare almeno una volta nella vita.

Entrambi i titoli sono riscattabili dal PlayStation Store. Sony ha però voluto ricordare all'utenza di aver rallentato il download dei contenuti dal suo network per venire incontro alle richieste degli stati dove la chiusura ha rischiato di produrre una saturazione della banda internet. Per questo potreste sperimentare una velocità di download più lenta del normale

Oltre ai giochi in regalo, Play at Home prevede anche la creazione di un fondo per i creativi destinato a sostenere gli sviluppatori indipendenti, i più colpiti dalla crisi globale.

Se non avete PS4 ma giocate su PC, ci sono giochi in regalo anche per voi.