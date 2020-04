Twitch, body painter bannata a suo dire ingiustamente infuriata con la piattaforma

L'11 aprile, la body painter Mizzy si è infuriata con Twitch per essere stata bannata a suo dire ingiustamente dalla piattaforma. La motivazione datagli dall'amministrazione è stata chiara, ma non meno discutibile: "corpo non coperto a sufficienza".

Mizzy ha ventidue anni ed è una celebrità di Twitch attiva da anni sulla piattaforma. Quella del body painting è da sempre un'attività che vive nella zona più grigia del regolamento di Twitch, ossia è consentita entro certi limiti, ma non sono mai mancati ban a performer che pure erano apparentemente rimaste entro il recinto tracciato dalle linee guida.

Ad esempio Mizzy è stata bannata per "streaming or engaging in body-art content featuring a nude or insufficiently covered body", ossia per aver mostrato troppo il suo corpo dipinto, pur avendo coperto i capezzoli come richiesto.

Mizzy: "Twitch mi ha bannata! Non m'interessa che il ban sia solo di un giorno, perché influisce comunque sul mio account. Non ho fatto niente di male. Qualcuno di Twitch sta sbagliando con i ban."

Le linee guida di Twitch continuano a far discutere per l'ennesimo caso di ban al limite. Twitch dovrebbe chiarire una volta per tutte se vuole avere streaming legati a certe attività come il body painting e spiegare una volta per tutte come mai certi streaming vengono censurati mentre altri no.