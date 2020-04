Twitch e contenuti sessualmente suggestivi: aggiornate le linee guida

Twitch ha aggiornato le sue linee guida per spiegare meglio la questione dei contenuti sessualmente suggestivi. In particolare sono state date spiegazioni sulla questione nudità e su quella dei vestiti indossabili durante gli stream. Twitch vuole essere più trasparente da questo punto di vista, facendo capire senza fraintendimenti come si devono confrontare gli utenti.

Le regole sugli abiti indossabili sono state modificate e ora non regolano più il singolo capo d'abbigliamento, ma un livello generale di copertura del corpo, con le dovute eccezioni. Non è consentito stare nudi durante uno stream, completamente o parzialmente. In particolare le streamer devono coprire i loro capezzoli, mentre la stessa regola non vale per gli streamer. Tutti "devono coprire l'area che si estende dai fianchi fino al fondo del bacino e dei glutei".

Vediamo alcune eccezioni: ad esempio gli streamer IRL (in-real-life) non subiranno sanzioni nel caso in cui le violazioni avvengano sullo sfondo e non vengano sottolineate dal creatore di contenuti. Ad esempio se si sta passeggiando e qualcuno appare nudo dietro al o alla streamer, Twitch non bannerà il canale. La body art è consentita, ma bisogna comunque evitare di mostrare le parti intime.

Come avrete letto non si tratta di precisazioni esaustive, ma è comunque un passo in più rispetto al nulla che c'era prima. Sicuramente serviranno per evitare casi sgradevoli e per inquadrare meglio streamer come Amouranth o Alinity Divine.